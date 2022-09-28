Таллин, 28 сентября, 2022, 17:06 — ИА Регнум.

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Активы эстонских компаний почти на миллиард евро останутся в России, если Евросоюз введет восьмой пакет санкций. Об этом сообщил Telegram-канал эстонского портала BaltNews.

Отмечается, что транзитные компании и железнодорожный сектор Эстонии в середине сентября 2022 года получили подтверждение, что МИД страны направил в Брюссель предложение о введении санкций против ГАО «Российская железная дорога» (РЖД), которые подразумевают прекращение всякого экономическое сотрудничество с этой компанией.

У железнодорожных компаний, по заверениям местных СМИ, запрашивают оценки возможных последствий такого шага, однако уже ясно, что больше всего от такого «нововведения» пострадают Финляндия и Эстония. Россия получит почти миллиард евро в активах эстонских компаний, если тысячи вагонов эстонских компаний застрянут на ее территории.

В МИД Эстонии отказались уточнить местным СМИ, готовятся ли санкции против РЖД, заявив: «В ЕС мы активно работаем над усилением санкций против России и скорейшим принятием восьмого пакета санкций».