Около 1,33 млрд рублей выделено на поддержку агропрома Калужской области
Калуга, 28 сентября, 2022, 17:31 — ИА Регнум. На государственную поддержку агропромышленной отрасли Калужской области в настоящее время выделено 1,33 млрд рублей, в том числе 823 млн рублей из федерального и 509,5 млн рублей из областного бюджета. Об этом 28 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра сельского хозяйства региона Леонида Громова.
Благодаря господдержке калужские аграрии планомерно решают задачи государственных и ведомственных программ, направленных на регулирование рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия, комплексное развитие сельских территорий и потребкооперации, создание новых роботизированных молочных ферм и возвращение в оборот земель сельскохозяйственного назначения.
Активное субсидирование агробизнеса из областного бюджета возмещает расходы на приобретение техники в размере 15% от её стоимости и на первоначальный взнос по договорам лизинга, 10% — за приобретенный по импорту молодняк животных, 20% — на биоматериалы для племенной работы. За сервисное обслуживание и электроэнергию для роботизированных доильных установок компенсации составляют 90% затрат. По мнению министра, один из актуальных вопросов — помощь семи хлебопекарным предприятиям региона. С января по август размер господдержки для них составил 13,5 млн рублей (52% от годового лимита). Оставшиеся средства будут выплачены до конца года.