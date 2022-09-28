Владикавказ, , 17:04 — REGNUM В аэропорту Беслана 28 сентября проводили к месту службы группу мобилизованных из регионов Северного Кавказа. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло обратился с напутственной речью к отправляющимся в места несения службы бойцам.

Частичная мобилизация Иван Шилов, ИА REGNUM

«Отправка 486 мобилизованных граждан из разных субъектов СКФО в воинские части состоялась сегодня в аэропорту города Беслана. В их числе 166 человек из Северной Осетии», — проинформировал Меняйло в своем телеграм-канале.

Он пожелал всем бойцам с Северного Кавказа, которые являются достойными наследниками своих отцов и дедов, беречь себя и возвратиться домой с победой. Как подчеркнул Меняйло, все мобилизованные будут обеспечены всем необходимым, получат денежные выплаты в рамках законодательства. Их семьи также получат поддержку.

Как сообщил замвоенкома РСО-Алании Абрил Абдуллаев, из региона в рамках объявленной президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации призваны 500 человек. Это около 50% от плана, поставленного перед республикой.

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