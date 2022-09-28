Ярославль, , 17:04 — REGNUM В муниципалитете Ярославля будет только одно партийное депутатское объединение — фракция «Единая Россия». В него вошли все 34 депутата, выдвинутые от партии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал депутат Олег Ненилин.

Фракция «Единая Россия» создана 28 сентября, её председателем избран депутат Сергей Смоленский.

4 депутата, избранные от других партий, также могут создать объединение, но оно не будет партийной фракцией, поскольку все члены избраны от разных партий. По словам депутата от КПРФ Евгении Овод, пока к ней не поступали предложения об объединении от других депутатов.

Возможности создать фракцию из одного человека сейчас нет, поскольку само понятие заменено на «депутатское объединение».

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