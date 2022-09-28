Москва, 28 сентября, 2022, 17:02 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить вопрос об обязательной службе в армии для тех, кто планирует претендовать на должности депутатов и госслужащих, передает корреспондент ИА REGNUM 28 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Володин

«Нам надо начать обсуждать вопросы, связанные с тем, чтобы на государственную службу могли приходить отслужившие в армии, имеющие военную специальность. И только так. Избрание на публичные должности также чтобы предшествовало получение военной специальности. Отслужив в армии, пройдя кафедру, сборы. Но если ты получил военную специальность, военный билет, принял присягу, тогда уже можешь претендовать на депутатство, выборы главы, губернатора, другие должности», — сказал Володин.

Напомним, ранее он заявил, что необходимо определить отношение к тем, кто покидает Россию на фоне специальной военной операции и мобилизации.