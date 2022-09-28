Ростов-на-Дону, 28 сентября, 2022, 17:00 — ИА Регнум. При правительстве Ростовской области создадут рабочую группу, которая будет заниматься возникающими вопросами частичной мобилизации. Об этом в своем телеграм-канале 28 сентября сообщил донской губернатор Василий Голубев.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО. Частичная мобилизация

В одной из воинских частей под Ростовом-на-Дону глава региона пообщался с мобилизованными ребятами. Мобилизованные жители Ростовской области перечислили волнующие их вопросы. В частности, оперативно будет решен вопрос активации банковских карт.

У родных мобилизованных также есть вопросы к правомерности мобилизации их мужей и сыновей. Каждое обращение будет рассмотрено в индивидуальном порядке.

«Принял решение создать при региональном правительстве рабочую группу, которая займется всеми этими вопросами. Будем досконально разбираться в каждом случае, все неправомерно мобилизованные будут возвращены», — уточнил донской губернатор.