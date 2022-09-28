Пенза, , 17:33 — REGNUM На землях лесного фонда Пензенской области в 2022 году возникло 14 лесных пожаров. По данным регионального минлесхоза, площадь пройденная огнем составила 17,2 гектара.

Лесные пожары Иван Шилов © ИА REGNUM

Все лесные пожары, несмотря на неблагоприятные погодные условия, были ликвидированы в день возгорания. Крупных лесных пожаров на территории области не допущено. Средняя площадь одного пожара составила 1,2 га. Основными причинами возгораний в лесных массивах стали неосторожное обращение с огнем и переход огня с земель других категорий.

В связи со снижением уровня пожароопасности с 22 сентября в Пензенской области отменен особый противопожарный режим.

Напомним, в середине августа произошел пожар на территории Ахунского лесничества. Огонь распространился на площади в 1,5 тыс. кв. метров.

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