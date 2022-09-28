Пенза, 28 сентября, 2022, 17:33 — ИА Регнум. На землях лесного фонда Пензенской области в 2022 году возникло 14 лесных пожаров. По данным регионального минлесхоза, площадь пройденная огнем составила 17,2 гектара.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесные пожары

Все лесные пожары, несмотря на неблагоприятные погодные условия, были ликвидированы в день возгорания. Крупных лесных пожаров на территории области не допущено. Средняя площадь одного пожара составила 1,2 га. Основными причинами возгораний в лесных массивах стали неосторожное обращение с огнем и переход огня с земель других категорий.

В связи со снижением уровня пожароопасности с 22 сентября в Пензенской области отменен особый противопожарный режим.

Напомним, в середине августа произошел пожар на территории Ахунского лесничества. Огонь распространился на площади в 1,5 тыс. кв. метров.

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