Донецк, , 16:58 — REGNUM Несколько ближайших недель на фронте будут для ВС России очень тяжёлыми, отметил 28 сентября в своем телеграм-канале военкор Евгений Поддубный.

СВО Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России: новый этап — все новости»

В Киеве понимают, что как только линия боевого соприкосновения будет насыщена резервами ВС России, обстановка изменится. Следовательно, именно сейчас противник постарается наносить удары, считает военкор.

«Командование ВСУ попытается сделать все возможное, чтобы организовать ряд чувствительных уколов, пока могут. Наибольшую обеспокоенность вызывают участки фронта на севере», — добавил Поддубный.

Ранее командир донбасского батальона «Восток» Александр Ходаковский заявил, что первые сформированные из мобилизованных граждан России подразделения могут попасть в зону СВО в середине-конце ноября 2022 года.