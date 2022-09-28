Москва, 28 сентября, 2022, 17:07 — ИА Регнум. Заседание Совбеза ООН по поводу диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» созовёт Россия, написала 28 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале.

Mid.ru Мария Захарова

Мария Захарова «Россия намерена созвать официальное заседание СБ ООН в связи с провокациями в отношении трубопроводов СП-1 и СП-2».

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Напомним, в ночь на 26 сентября стало известно о повреждении двух нитей СП и одной — СП-2 в водах Дании. Давление в трубопроводах, недействующих на момент ЧП, сильно упало.

Позже выяснилось, что трубопроводы повреждены, вероятно, в результате подрывов. Не исключена версия, что подрыв осуществили по указанию из США.