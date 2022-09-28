Бишкек, , 16:57 — REGNUM Агентство гражданской авиации Киргизии в течение многих лет так и не смогло добиться исключения местных авиаперевозчиков из «чёрного списка» Международной организации гражданской авиации. Об этом заявил депутат Улугбек Ормонов на заседании профильного парламентского комитета, передаёт «Tazabek».

Боинг (сс) albert22278

Народный избранник выразил возмущение в связи с тем, что директор ведомства Александр Настаев указывает слишком долгий срок, говоря о том, когда киргизские авиакомпании вновь смогут летать в Евросоюз.

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«Мне кажется это большая игра западных авиакомпаний. Так как мы очень долго находимся в «чёрном списке». Пора в этом вопросе поставить точку», — подчеркнул парламентарий.

ИА REGNUM напоминает, что Европейская комиссия запретила всем зарегистрированным в Киргизии авиакомпаниям осуществлять полеты над территорией Евросоюза с 2006 года.

Введение и последующее продление запрета объясняют тем, что в ходе проверки киргизских авиаперевозчиков «выявлены серьезные недостатки в обеспечении безопасности полетов». Исключить местные авиакомпании из европейского «чёрного списка» не удаётся вот уже 16 лет.

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