Киргизию не убирают из «чёрного списка» из-за лобби западных авиакомпаний?
Бишкек, 28 сентября, 2022, 16:57 — ИА Регнум. Агентство гражданской авиации Киргизии в течение многих лет так и не смогло добиться исключения местных авиаперевозчиков из «чёрного списка» Международной организации гражданской авиации. Об этом заявил депутат Улугбек Ормонов на заседании профильного парламентского комитета, передаёт «Tazabek».
Народный избранник выразил возмущение в связи с тем, что директор ведомства Александр Настаев указывает слишком долгий срок, говоря о том, когда киргизские авиакомпании вновь смогут летать в Евросоюз.
Читайте также: В Киргизии авиакомпании критикуют за овербукинг
«Мне кажется это большая игра западных авиакомпаний. Так как мы очень долго находимся в «чёрном списке». Пора в этом вопросе поставить точку», — подчеркнул парламентарий.
ИА REGNUM напоминает, что Европейская комиссия запретила всем зарегистрированным в Киргизии авиакомпаниям осуществлять полеты над территорией Евросоюза с 2006 года.
Введение и последующее продление запрета объясняют тем, что в ходе проверки киргизских авиаперевозчиков «выявлены серьезные недостатки в обеспечении безопасности полетов». Исключить местные авиакомпании из европейского «чёрного списка» не удаётся вот уже 16 лет.
Читайте также: Специалисты назвали опасными все аэропорты Киргизии