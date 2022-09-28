Рига, , 16:52 — REGNUM

Флаг Латвии Pixabay.com

В политической истории современной Латвии были периоды, когда голоса русской общины страны позволяли добиться на парламентских выборах серьезного успеха, но в итоге это не привело к улучшению положения русского населения.

Об этом сообщил глава внепарламентской партии «Русский союз Латвии» Мирослав Митрофанов порталу bb. lv. Он напомнил, что «русские» политики страны вынуждены действовать в атмосфере практической изоляции со стороны ведущих националистических партий и объединений.

Митрофанов напомнил, что в 2011 году партия «Согласие» смогла собрать все голоса русских избирателей Латвии плюс часть голосов латышей и получила треть мест в национальном парламенте Сейме. Похожая ситуация повторялась и в 2014, и в 2018 годах.

«Но партию, которая объединила всех, последовательно не брали в правительство, а положение русскоязычных жителей Латвии продолжило ухудшаться. Многолетнее единство большинства русских Латвии вокруг одной политической силы не спасло ни русское образование, ни Памятник освободителям в Риге», — признал лидер «Русского союза Латвии».

Митрофанов подчеркнул на этом примере, что единство русской общины Латвии само по себе ничего не решает: «Эта страница в истории русских Латвии закрыта. Как и тема единства ради единства. Начинается новая история. Я глубоко убежден, что намного важнее та идея, вокруг которой возникает единство».

По его словам, теперь в избирательных списках парламента Латвии нового созыва формально примерно шесть «русских партий», но в русской среде всего четыре идеологические платформы: «Первая — европейская социал-демократия. Вторая — консервативные ценности. Третья – мракобесие и разрушение цивилизации. Четвертая платформа – это предлагаемая «Русским союзом Латвии» консолидация вокруг ценностей русской культуры и прогресса, основанного на здравом смысле».

«Главное, что мы несем в себе идею преемственности. Наш язык, наша культура и историческая память должны сохраниться в поколениях. Это самое важное. Важнее левизны или консерватизма», — считает лидер «Русского союза Латвии».