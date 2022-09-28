Рязань, 28 сентября 2022, 16:54 — REGNUM В Рязанской области 20 ошибочно мобилизованных резервистов вернулись домой. Об этом 28 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном отделении ОНФ.
В реготделении ОНФ за прошедшие два дня приняли свыше 40 обращений от родственников резервистов. Наибольшее количество жалоб связано с медицинскими показаниями, отсутствием опыта военной службы и возрастными категориями призывников. Разобрав все ситуации, первые 20 человек, призванных ошибочно, уже вернулись домой.
Как сообщало ИА REGNUM, в России работает горячая линия 122, специалисты которой отвечают на вопросы по частичной мобилизации.