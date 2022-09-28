Херсон, Бывш. УССР, , 16:54 — REGNUM Бандеровские боевики 28 сентября нанесли удар по гостинице «Колос» в населённом пункте Алёшки в Херсонском районе, сообщает телеграм-канал «Главное в Херсоне».

Огонь Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам прибывшего на место ЧП министра здравоохранения региона Вадима Ильмиева, ВСУ ударили по гражданскому объекту. «Здесь находились исключительно мирные люди, никаких военных объектов здесь не было», — сказал чиновник.

Добавим, что двое мирных жителей получили в результате удара ВСУ ранения: их госпитализировали.

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