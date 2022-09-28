Херсон, 28 сентября, 2022, 16:54 — ИА Регнум. Бандеровские боевики 28 сентября нанесли удар по гостинице «Колос» в населённом пункте Алёшки в Херсонском районе, сообщает телеграм-канал «Главное в Херсоне».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Огонь

По словам прибывшего на место ЧП министра здравоохранения региона Вадима Ильмиева, ВСУ ударили по гражданскому объекту. «Здесь находились исключительно мирные люди, никаких военных объектов здесь не было», — сказал чиновник.

Добавим, что двое мирных жителей получили в результате удара ВСУ ранения: их госпитализировали.