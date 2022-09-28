Посёлок городского типа Поназырево, Костромская область, , 18:26 — REGNUM Сдать школу в посёлке Якшанга Поназыревского района Костромской области в эксплуатацию планируют в декабре 2022 года. Об этом на оперативном совещании, прошедшем 29 сентября, заявила глава района Лидия Удалова.

В Якшанге Костромской области завершается пятилетняя история со строительством школы Газета «Районный вестник»

«Нужно приложить максимум усилий, чтобы обязательно открыть школу к новому году. И за две недели до него — начать учебный процесс, чтобы новый год ребята встречали уже в новых, комфортных условиях. Для них школа — это социокультурный центр», — сказал, выслушав её, губернатор региона Сергей Ситников.

Работы по строительству объекта выполнены на 90%. Строители смонтировали кровлю, вставили окна, двери здания, смонтировали систему отопления, оштукатурили стены и сделали пол в спортзале. Им осталось провести внутренние отделочные работы, установить системы водоснабжения и водоотведения, вентиляцию, уложить беговую дорожку на прилегающей к школе спортивной площадке.

Напомним, строительство школы на 120 учеников взамен деревянного здания в Якшанге начали в 2017 году. На объекте сменилось несколько подрядных организаций. Местные жители, наблюдавшие за процессом, начали говорить, что школу никогда не построят, поскольку это место «проклято».

Нынешний подрядчик должен был сдать объект к 1 августа 2021 года. Отставание от сроков произошло в том числе из-за нехватки рабочих рук. Сейчас дети учатся в деревянном здании 1935 года постройки, которое называют «избушкой на куриных ножках» из-за подпорок, которые установлены у стен и в учебных кабинетах, чтобы здание не рухнуло.

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