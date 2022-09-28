Вашингтон, 28 сентября, 2022, 16:49 — ИА Регнум. Компания Apple отказалась от планов увеличить объёмы выпуска смартфонов iPhone 14-й модели. Об этом 28 сентября сообщает Bloomberg.

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По данным издания, компания уже дала указание об отмене производства 6 млн единиц. Apple планирует выпустить до конца 2022 года около 90 млн смартфонов, что сопоставимо с уровнем прошлого года. При этом, как отмечает СМИ, спрос на модели iPhone 14 Pro выше, чем на остальные версии.

ИА REGNUM напоминает, что модель iPhone 14 была представлена 7 сентября 2022 года. Многие пользователи раскритиковали смартфон из-за незначительной разницы с предыдущей моделью.