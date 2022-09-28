Луга , Ленинградская область, 28 сентября, 2022, 16:57 — ИА Регнум. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко побывал в воинской части в Луге, где встретился с жителями региона, мобилизованными в Вооруженные силы РФ, проверил условия их начавшейся службы и ответил на вопросы, а также личные просьбы, сообщили 28 сентября в пресс-службе областной администрации.

t. me/lenobladminka Александр Дрозденко в воинской части

Напомним, 21 сентября президент РФ объявил о начале частичной мобилизации населения. На следующий день в Ленобласти начали выдавать повестки первым мобилизованным. А вскоре власти региона объявили, что из областного бюджета будут выделены средства на единовременные выплаты военнообязанным в размере 100 тыс. рублей.

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«Задача органов власти — обеспечить частичную мобилизацию и отправить вместе с военными частями на Донбасс», — сказал губернатор и добавил, что вместо длинной речи готов ответить на насущные вопросы.

Отвечая на вопросы, Александр Дрозденко указал, что власти региона гарантируют трудоустройство всем участникам специальной военной операции после возвращения домой, а также выплаты до миллиона рублей за ранение. Также область берет на себя 50% платы по коммунальным услугам семей мобилизованных. Кроме того, готовится выделение земельных участков в Ленинградской области участникам СВО

Были вопросы и более частного характера. Например, житель Кировска пошел добровольцем, но хочет до отправки на Донбасс жениться на любимой девушке. Сходу договорились: помогут ей добраться до Луги и проведут церемонию.

«Все проблемные вопросы зафиксированы. Там, где область сможет, ― будем помогать, в частности, в налаживании быта: списки необходимого передает командование части и округа. Там, где это относится к компетенции военных, ― будем обращаться в Минобороны. Все личные обращения мобилизованных также приняты, рассматриваются», ― отметил Дрозденко.