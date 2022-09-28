Челябинск, 28 сентября, 2022, 16:44 — ИА Регнум. В Челябинской области с 2019 года расселили 133,5 тыс. квадратных метров аварийного жилья. Об этом сообщает областная Контрольно-счётная палата.

Иван Шилов ИА REGNUM Жильё

Процесс идёт в рамках соответствующей региональной адресной программы. Новое жильё обрели уже 6,4 тыс. граждан.

​​​​​​​

В целом Уральский федеральный округ лидирует среди других федеральных округов России. Там расселено уже 1 487,3 тыс. кв м. жилья. Это 171% от плана.