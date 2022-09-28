Вашингтон, 28 сентября, 2022, 16:45 — ИА Регнум. Власти Филадельфии, США, разыскивают двух преступников, расстрелявших пять учеников средней школы и убивших одного из них после футбольного матча, сообщает 28 сентября UPI.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция США

Первый заместитель комиссара Филадельфии Джон Стэнфорд рассказал журналистам, что после футбольного матча группа игроков из средней школы Роксборо гуляла недалеко от своих домов, когда на них напали по меньшей мере два стрелка.

В результате погиб 14-летний мальчик, а еще четверо школьников были доставлены в местные больницы.

В данный момент полиция разыскивает стрелявших и выясняет обстоятельства преступления. При этом пока остается неизвестен мотив убийц и их отношения с пострадавшими и убитым.