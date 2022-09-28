Рига, 28 сентября, 2022, 16:39 — ИА Регнум.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лес

Латвийские леса все активнее используются нерадивыми гражданами для сброса отходов и мусора. Если за 8 месяцев 2021 года в лесах собрано 588 тонн таких отходов, то за тот же период 2022 года — уже свыше тысячи тонн.

Об этом сообщил латвийский портал bb. lv, отметив, что у столичного предприятия Rigas mezi по сравнению с 2021 годом более чем вдвое увеличились расходы, связанные с утилизацией мусора, собранного в лесах.

Если в 2021 году на это ушло около 49 000 евро, в этом — уже почти 109 000. Причина проста, отмечает издание: латвийцы по-прежнему тайком вывозят свой мусор в лес вместо того, чтобы утилизировать отходы правильно и цивилизованно.

Элита Баклане-Ансберга, генеральный директор государственной службы окружающей среды, рассказала, что, к сожалению, загрязнение лесов, лугов бытовым и прочим мусором характерно для всей Латвии. После очевидного лидера Риги второе место занимает округ Ропажи, затем идут Огре, Кекава и Юрмала. «В печальный список входят также Тукумс и Саласпилс», — добавила она.

По данным СМИ, проблема обостряется в местах, где есть садовые участки, но у самоуправлений еще не дошли руки, чтобы проконтролировать, заключены ли договоры о вывозе мусора, а главное — соблюдаются ли они.

К сожалению, во многих людях еще сильна традиция — все, что не нужно, отвозить подальше в лес. Так образуются стихийные свалки, которые не только загрязняют, но порой и отравляют почву, растения и животных, сообщило издание bb. lv.