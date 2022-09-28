Биробиджан, , 21:16 — REGNUM В военно-патриотическом музее села Птичник Еврейской автономной области создали экспозицию из предметов, которыми пользовался первооткрыватель Георгий Ушаков в ходе своей работы. Десятки предметов были переданы музею за четыре года совместной работы УФСБ и военно-патриотического музея. Об этом сегодня, 28 сентября, сообщает ГТРК «БИРА».

Арктика Иван Шилов (c) ИА REGNUM

Главным достижением Георгия Ушакова стало исследование Северной Земли, где в 1930-х годах команда из четырёх человек нанесла на карту обширный архипелаг из четырёх больших и множества малых островов с высокой точностью благодаря специальному оборудованию — теодолиту. Так, измерительный прибор, который определяет горизонтальные и вертикальные углы при топографических съёмках, оказался в музее.

«Управление Федеральной службы безопасности по Еврейской автономной области на регулярной основе участвует в создании экспозиций и диорам для данного музея. И мы очень рады, что мы можем участвовать не только в военно-патриотическом воспитании молодёжи, которое очень важно на данный момент, но и в просвещении его», — отметила пресс-секретарь УФСБ России по Еврейской АО Анастасия Королёва.

«Пытаемся сделать так, чтобы каждому входящему в этот зал было интересно, и каждый посетивший эту экспозицию хоть немножечко-немножечко задумался над тем, а где он живёт, а какие люди здесь жили, а чем славна наша область. Вот это наша сверхзадача», — сказал директор военно-патриотического музея в с. Птичник Алексей Карманов.

В музее преобладает военная тематика, но экспозиция, посвящённая Георгию Ушакову, отличается от других экспонатов.

Как сообщало ИА REGNUM, подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол», которую построили в 1957 году на заводе «Севмаш», станет одним из главных экспонатов в создаваемом музее военно-морской славы в Кронштадте.

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