Сургут, Югра, 28 сентября, 2022, 16:39 — ИА Регнум. В Югре по факту оставления 14-летней девочки в запертом холодном автобусе организована процессуальная проверка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

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По предварительным данным, водитель и кондуктор одного из маршрутных автобусов Сургута ушли на обед и заперли автобус, в котором находилась школьница. Освободить ребёнка удалось спустя два часа, после возвращения водителя.

Следователями выясняются все обстоятельства произошедшего, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2022 года двое детей оказались запертыми в машине течение нескольких часов — погиб четырёхлетний мальчик, в реанимации оказалась его двухлетняя сестра.