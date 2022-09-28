Волгоград, , 16:40 — REGNUM Новые проверки по случаю ошибочного призыва резервистов инициированы в Волгоградской области, сообщает 28 сентября официальный телеграм-канал «Мобилизация. Волгоградская область».

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Комиссия рассмотрит жалобу студента очно-заочной формы обучения. У молодого человека имеются проблемы с сердцем и зрением. При первом визите в военкомат он не уведомил об этом сотрудников и был мобилизован, его отправили в часть. Вопрос находится на личном контроле районного военного комиссара.

Житель Краснооктябрьского района Волгограда сообщил, что он призван после недавней медицинской операции. Он также не рассказал о жалобах на здоровье в военкомате, в военной части проведут соответствующую медкомиссию.

В призывной комиссии по частичной мобилизации напоминают, что в случае спорных моментов необходимо предоставилть все документы, подтверждающие право на отсрочку по состоянию здоровья.