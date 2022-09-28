Санкт-Петербург, , 16:46 — REGNUM Нетрезвый мужчина пытался проникнуть в школу в Калининском районе Петербурга, но был остановлен охраной, сообщили 28 сентября в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Росгвардия 36.rosguard.gov.ru

Инцидент произошел около полудня 28 сентября в одной из школ на улице Демьяна Бедного. Нетрезвый мужчина зашел в учебное заведение и стал вести себя агрессивно, провоцировал на конфликт охранника, который не давал ему пройти дальше.

«Работник школы нажал кнопку тревожной сигнализации, после чего на место незамедлительно прибыл наряд Росгвардии и задержал правонарушителя», — рассказали в ведомстве.

Задержанный был доставлен в территориальный отдел полиции для выяснения обстоятельств.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 26 сентября на школу №88 Ижевска было совершено нападение. В здание ворвался вооруженный мужчина и открыл стрельбу. В результате погибли 17 человек, в том числе 11 детей и два охранника, 23 человека пострадали.