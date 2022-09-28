Лиман, ДНР, 28 сентября 2022, 16:34 — REGNUM По скоплениям техники ВСУ юго-западнее Красного Лимана (Донецкая республика) 28 сентября был нанесён удар «Смерчами», сообщил в своем телеграм-канале (Старше Эдды) военный журналист Герман Куликовский.
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«Как передают с мест, попали куда надо», — добавил он.
Ранее в Минобороны России сообщили, что попытка наступления ВСУ на Красный Лиман провалилась, противник потерял более 70 человек убитыми. Военкоры в свою очередь отмечают, что ситуация на этом участке фронта остается крайне сложной.