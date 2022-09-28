Брюссель, 28 сентября, 2022, 16:36 — ИА Регнум. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ближайшее время должна объявить о новых санкциях в отношении России, сообщает 28 сентября агентство Bloomberg.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз

По утверждению агентства, заявление о новом пакете антироссийских санкций будет опубликовано 28 сентября.

«Глава ЕК объявит о новых санкциях против России в среду», — сообщается в материале.

О конкретном содержании новых ограничительных мер пока ничего неизвестно.