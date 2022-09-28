Штат Невада, США, , 16:36 — REGNUM В американском штате Невада из тюрьмы сбежал преступник, отбывавший пожизненное заключение за убийство, сообщает 28 сентября UPI.

Побег Vincepal

Департамент тюрем Невады подтвердил, что 42-летний Порфирио Дуарте-Эррера сбежал из исправительного центра «Южная пустыня» в Индиан-Спрингс, расположенного примерно в 45 милях к северо-западу от Лас-Вегаса.

Дуарте-Эррера был приговорен к пожизненному заключению в январе 2010 года после того, как присяжные признали его виновным в убийстве и других тяжких преступлениях.

В 2007 году он собрал и установил в автомобиле бомбу, планируя нападение на свою бывшую девушку Карен Чали и ее нового возлюбленного Виллебальдо Дорантеса Антонио. В результате взрыва Антонио погиб, но Карен не пострадала.