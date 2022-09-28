Саратов, 28 сентября, 2022, 17:27 — ИА Регнум. По подозрению в совершении серии квартирных краж в Саратове задержали 27-летнего местного жителя. Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Саратовской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

Правоохранители предполагают, что задержанный может быть причастен к 16 квартирным кражам. Неоднократно судимый мужчина наживался на денежных средствах, золотых изделиях, бытовой технике. Украденное мужчина сдавал в комиссионный магазин.

По факту краж возбуждено уголовное дело. Рецидивиста заключили под стражу.

Предварительно установлено, что к совершению некоторых преступлений саратовец привлекал своего знакомого. Он тоже является подозреваемым и находится под домашним арестом.

Как сообщало ИА REGNUM, 16-летнего жителя города Аткарска Саратовской области подозревают в краже. совершенной в крупном размере.

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