Москва, , 16:32 — REGNUM Законопроект об универсальном пособии гражданам, имеющим детей, и беременным женщинам внесен в Госдуму правительством РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 28 сентября.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Документ вводит единый подход к назначению и осуществлению ежемесячной выплаты на ребенка до достижения им возраста 17 лет и беременным женщинам.

Речь идет о предоставлении универсального пособия беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, а также семьям с детьми до 17 лет с доходами ниже регионального прожиточного минимума с применением комплексной оценки нуждаемости, включающей оценку доходов семьи, имущественной обеспеченности и трудового потенциала.

Размер пособия будет зависеть от размера дефицита дохода семьи и составлять 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума для детей и 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума трудоспособного населения при назначении универсального пособия беременной женщине.

Пособие предлагается назначать на основании одного заявления, поданного через федеральный или региональный портал государственных услуг. Также, заявление можно будет подать через МФЦ или лично в орган, осуществляющий назначение универсального пособия.

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