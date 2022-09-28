Берлин, , 16:41 — REGNUM Нитки «Северного потока» и «Северного потока — 2», возможно, уже нельзя будет восстановить, пишет 28 сентября Der Tagesspiegel.

Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» (Nord Stream 2) (с) ИА REGNUM

Источник в германском правительстве, как отмечается, поделился прогнозом службы безопасности Германии. Проблема в том, что если спасать трубопроводы, то делать это надо срочно, иначе они заржавеют, находясь в солёной воде.

Напомним, диверсия на СП и СП-2 произошла 26 сентября. В трубопроводах образовались от взрывов серьёзные повреждения. Предположительно, диверсию осуществили водолазы, по другой версии — использовалась подводная лодка. Не исключено, что в подрыве виновен Киев.

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