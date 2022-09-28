Кострома, 28 сентября, 2022, 16:55 — ИА Регнум. В 2023 году в Костромской области по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» отремонтируют 240 километров трасс. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства региона Сергей Черный. На эти цели будет потрачено 6 млн рублей.

Администрация Костромской области Ремонт дороги в Костромской области

«Объём ремонтов по сравнению с 2022 годом увеличен на 20 километров. Будут продолжены ранее начатые ремонты. Это дорога Пыщуг-Павино-Вохма-Боговарово, Елизарово-Кологрив, Чухлома-Солигалич, Буй-Любим», — сказал Черный.

Километраж и список дорог, которые районы и города будут ремонтировать за счёт собственных средств бюджета, станет известен до конца осени.

В этом году в области по БКАД отремонтируют 218 трасс, работы завершены на 98%. На эти цели регион потратит 5,3 млрд рублей, в том числе, 2,3 млрд рублей из федерального бюджета. Работы планируют завершить до 1 октября. Беспокойство дорожников вызывает ремонт нескольких участков дорог в Костроме, где приступить к работам мешают затянувшиеся коммунальные раскопки.