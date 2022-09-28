Москва, , 16:24 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России будет принимать меры реагирования при выявлении фактов необоснованного завышения цен на обмундирование и медицинские товары. Об этом сообщает 28 сентября пресс-служба ведомства.

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«В связи с поступившей информацией, жалобами граждан, обращением депутатов «Единой России» на необоснованный рост цен на спецодежду, обмундирование, снаряжение, а также жгуты, анальгетики и прочие медицинские изделия и лекарственные препараты ФАС предупреждает об обязательности неукоснительного соблюдения требований антимонопольного законодательства при осуществлении торговой деятельности», — говорится в сообщении.

В ФАС напомнили о необходимости «ответственного поведения участников всей товаропроизводящей цепочки» и недопустимости необоснованного повышения цен, «в том числе в ситуации возможного увеличения спроса на товары».

При обнаружении признаков недобросовестных и спекулятивных действий отдельных продавцов ведомство «будет принимать меры антимонопольного реагирования и пресекать выявленные нарушения», добавили в пресс-службе.