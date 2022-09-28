28 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

Артур Савин, , 16:59 — REGNUM Сообщение Управления органа записи актов гражданского состояния города Москвы о том, что частичная мобилизация может быть рассмотрена как особое обстоятельство, позволяющее заключить брак в день обращения, вызвало бурное обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение к этому 28 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

В загсе пояснили, что в соответствии со статьёй 11 Семейного кодекса России брак может быть заключён в день обращения при наличии особых обстоятельств. Что такое частичная мобилизация, как не особое обстоятельство? Мужчины, отправляющиеся в зону боевых действий, должны быть уверены, что государство позаботится об их семье, в случае чего. Поэтому нет сомнения в том, что многие мобилизованные постараются придать официальный статус своим отношениям.

Кроме того, многие, кому пришла повестка, приходят в военкомат и с удивлением для себя обнаруживают, что отбытие в учебный центр осуществляется уже на следующий день. Поэтому спешка по вопросам бракосочетания у таких граждан будет как раз к месту. Чтобы вступить в брак одним днём потребуется иметь при себе документ, подтверждающий такое право. Им может служить повестка, а также справка или извещение, выданное военным комиссариатом о призыве гражданина на военную службу в рамках частичной мобилизации.

«А говорили, что с четырьмя детьми замуж выйти невозможно», — шутит Анна Н.

Многие пользователи поддержали такое решение. Граждане уверены, что найдётся огромное количество мобилизованных мужчин, желающих оформить брак одним днём.

«Решение верное. А то людей из обычной мирной жизни выдернули. А ведь многие детей ждут, свадьба на носу. Правильно, что хотят облегчить парням жизнь», — считает Геннадий У.

Церемония бракосочетания в ЗАГСе Николай Михальченко © ИА REGNUM

Некоторые комментаторы отмечают, что государство и общество должно окутать мобилизованных заботой, сняв с них множество бюрократических обязанностей.

«Девушки своих парней со слезами на глазах провожают. Правильное решение. Быстро свадьбу оформили и отправили парня в часть, чтобы не делать голову. А многие к тому же детей имеют в семье, но как супруги не расписаны. А вдруг что, вдруг убьют на войне, не дай бог. Надо заботиться о наших людях, особенно тех, кто идёт жизнью своей рисковать ради Родины», — указывает Андрей Б.

«Я считаю, что для мобилизованных нужно сделать максимально комфортные условия. Они идут на благо народа нашей страны, а значит, мы должны ответить им заботой», — считает Гулия Е.

Ряд пользователей указывает на то, что по примеру московского загса следуют органы других субъектов Российской Федерации.

«В некоторых регионах России уже стали упрощать регистрацию брака перед мобилизацией. Думаю, желающих будет достаточно», — уверен Аркадий К.

Нашлись и те, кто уверен, что мобилизованный хочет знать, что дома его ждёт семья, к которой ему предстоит вернуться живым, выполнив при этом все поставленные командованием задачи. Воля к жизни — важный фактор, сказывающийся на потерях личного состава. Если жажда жить большая, то раненые чаще выживают, а во время боевых действий совершается меньше необдуманных действий.

«Воин, который знает, что его ждут дома, обязательно вернётся, выполнив все задачи и защитив свою Родину!» — написала Нелли З.

Напомним, 28 сентября пресс-служба Управления ЗАГС города Москвы сообщила о том, что частичная мобилизация может быть рассмотрена как особое обстоятельство, позволяющее заключить брак в день обращения.