Вашингтон, 28 сентября, 2022, 16:29 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена и он лично могут быть причастны к умышленному повреждению газопроводов «Северный поток», заявил 28 сентября телеведущий Fox News Такер Карлсон.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джо Байден

Он указал на февральские заявления Белого дома о желании разрушить газопровод, снабжающий страны Европы.

«Не будет никакого «Северного потока — 2», мы положим ему конец… Обещаю вам, мы можем сделать это», — сказал Байден в первых числах февраля 2022 года.

Карлсон напомнил, что почти все фразы Байдена неслучайны и сказаны на основе заранее приготовленных «шпаргалок».

«Он не сказал, мол, я приостановлю поставки газа из России в Германию. Он заявил, что «Северного потока» не будет, мы положим ему конец, мы выведем его из строя, мы его взорвем. А на вопрос «каким образом?» он отвечает: «Обещаю вам, мы сможем это сделать». Они всё спланировали», — отметил Такер Карлсон.

Кроме того, он обратил внимание зрителей на радость и благодарность Польши после этого инцидента. Так, бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский так обрадовался повреждению газопровода, что в соцсетях написал: «Спасибо, США».