Москва, , 16:22 — REGNUM Госдума приняла в третьем чтении закон о кредитных каникулах, который распространяется на призванных в ходе мобилизации индивидуальных предпринимателей, передает корреспондент ИА REGNUM 28 сентября.

Госдума

В документе в качестве заемщиков, которые получат льготу установлены индивидуальные предприниматели, мобилизованные граждане, военнослужащие- контрактники, служащие Росгвардии, воинских формированиях и органах МЧС, ФСБ, СВР, военных следственных органах и органах военной прокуратуры, которые принимают участие в специальной военной операции, а также члены их семей.

Мера распространится на кредиты, которые были оформлены индивидуальным предпринимателем до подписания контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ.

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