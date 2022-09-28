Москва, 28 сентября, 2022, 16:20 — ИА Регнум. Госдума приняла в третьем чтении закон о праве всех участников специальной военной операции и членов их семей на кредитные каникулы, передает корреспондент ИА REGNUM 28 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

На эту льготу смогут рассчитывать мобилизованные граждане, контрактники, служащие в Росгвардии, воинских формированиях и органах МЧС, ФСБ, военных следственных органах и органах военной прокуратуры, которые принимают участие в специальной военной операции на территории ДНР, ЛНР и б. УССР.

Согласно закону, льготный период будет продлен на период нахождения заемщика в больницах, госпиталях и в стационаре других медицинских организаций на лечении увечий или заболеваний, полученных при выполнении задач в ходе проведения СВО.

Кредиты участника СВО и членов его семьи будут частично или полностью погашены в случае, если он во время службы станет инвалидом I группы, погибнет или умрет от полученного увечья. Эта норма будет распространяться на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.