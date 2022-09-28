Бишкек, , 16:20 — REGNUM В Киргизии школы испытывают острый дефицит педагогических кадров — учебным заведениям требуются ещё хотя бы 839 учителей. Об этом заявила ведущий специалист управления Министерства образования Кылым Сыдыкназарова, передаёт «24. kg».

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Читайте также: В Киргизии молодёжь без педагогического образования зовут работать в школах

По её словам, хуже всего ситуация в школах с русским языком обучения — им не хватает учителей начальных классов, математики, русского и английского языков, информатики, физики, музыки и даже физкультуры.

Также чиновница сообщила, что самый большой дефицит педагогов наблюдается в школах в Чуйской области и в столице Киргизии — там не хватает 253 и 235 учителей, соответственно.

Читайте также: Более 70 российских учителей будут преподавать в школах Киргизии