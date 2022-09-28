Ямбол, Болгария, 28 сентября, 2022, 16:22 — ИА Регнум. Самолет ВВС Болгарии потерпел катастрофу в районе болгарского военного полигона «Безмер» в Ямболской области на юго-востоке страны. Об этом 28 сентября сообщает БТВ.

(сс) Fedor Leukhin СУ-25

По предварительным данным, инцидент произошел сегодня в 14:00 по местному времени в ходе плановых учебных вылетов. Предполагается, что у самолета Су-25 отказала система управления.

Пилоту удалось катапультироваться.

На место происшествия срочно выехали действующий министр обороны Болгарии Димитр Стоянов и глава болгарского штаба обороны Эмил Ефтимов. Ведется следствие.