Рига, , 16:19 — REGNUM

Латвия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Парламент Латвии 13-го созыва прекратил свою работу накануне завершающихся 1 октября 2022 года новых выборов. Об этом сообщил журналист Абик Элкин латвийского портала bb. lv в своем материале, в котором он проанализировал итоги деятельности прежнего состава главного законодательного органа страны.

Он напомнил, что партии, которые шли на выборы в 13-й Сейм, щедро сыпали обещаниями: «Среди них было и обещание принимать решения более «прозрачно». Мол, мы изменим эту порочную практику принимать судьбоносные решения кулуарно, в рамках узкой группы политиков».

Журналист признается, что за прошедшие годы новый парламент ничуть не изменился, как и проводимая парламентскими партиями политика: «Что же оказалось в реальности? Чуда не произошло: следующие почти четыре года продолжилась многолетняя практика кулуарного принятия решений. Депутаты Сейма от правящей коалиции превратились, как это и было в парламентах всех прошлых созывов, в машину для голосования — им нужно было только штамповать одобренные коалицией решения».

По прежнему, по словам Элкина, правящие партии продолжали игнорировать все, включая толковые, предложения оппозиции: «Фантазиями оказались и предвыборные заявления политиков о том, что вот когда они придут к власти, то начнут по-другому строить диалог с оппозицией. На практике опять все было так, как и раньше в латвийской политике: оппозиционные предложения быстро и уверенно отправлялись в мусорную корзину».

По подсчетам журналиста, в нынешнем парламенте удалось одобрить максимум 10% оппозиционных инициатив, что вряд ли говорит о «развитой демократии» в стране.

Также забытыми оказались предвыборные обещания сократить расходы на министерства и госчиновников: «Так за четыре года у правящих и «не дошли руки» до сокращения числа управленцев — даже пандемия с удаленной работой не сподвигла политиков на вполне логичные действия по сокращению госаппарата».

Элкин сожалеет, что обещанная «новая политика» в итоге оказалась все той же старой: «Политики обещали нам некую «новую политику». В итоге мы получили все ту же старую политику с закономерным результатом — популистские партии начали разваливаться уже вскоре после выборов, причем расколу не помешало даже нахождение представителей таких партий в правящей коалиции».

«Даже под лупой трудно разглядеть в уходящем уже Сейме признаки «новой политики», — заявил журналист.