Сеул, 28 сентября, 2022, 16:20 — ИА Регнум. 28 сентября КНДР запустила две баллистические ракеты, предположительно, малой дальности. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

Wiihot.com Запуск баллистической ракеты. КНДР

По их словам, запуск ракет произошел в промежутке с 18:10 до 18:20 по местному времени.

Известно, что запуск баллистической ракеты был произведен с аэродрома Сунан, расположенного в окрестностях Пхеньяна, в сторону Японского моря.

По словам военных Южной Кореи, ракеты пролетели около 360 км, достигнув максимальной высоты 30 км. Скорость полета оценивается в 6 Махов.

Между тем по данным министерства обороны Японии, первая ракета, запущенная в 18:10 по местному времени пролетела 350 км, достигнув максимальной высоты 50 км, а вторая, запущенная в 18:17 по местном времени, пролетела 300 км.