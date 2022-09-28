Запущенные КНДР ракеты пролетели около 360 км — Yonhap
Сеул, 28 сентября, 2022, 16:20 — ИА Регнум. 28 сентября КНДР запустила две баллистические ракеты, предположительно, малой дальности. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.
По их словам, запуск ракет произошел в промежутке с 18:10 до 18:20 по местному времени.
Известно, что запуск баллистической ракеты был произведен с аэродрома Сунан, расположенного в окрестностях Пхеньяна, в сторону Японского моря.
По словам военных Южной Кореи, ракеты пролетели около 360 км, достигнув максимальной высоты 30 км. Скорость полета оценивается в 6 Махов.
Между тем по данным министерства обороны Японии, первая ракета, запущенная в 18:10 по местному времени пролетела 350 км, достигнув максимальной высоты 50 км, а вторая, запущенная в 18:17 по местном времени, пролетела 300 км.