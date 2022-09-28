Москва, 28 сентября, 2022, 16:18 — ИА Регнум. Госдума приняла во втором чтении поправки, в которых расширяется перечень случаев, при которых кредиты участников специальной военной операции будут погашены, передает корреспондент ИА REGNUM 28 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

По тексту законопроекта в первом чтении предусматривалось полное или частичное прекращение обязательств как по кредитным договорам военнослужащего, так и иждивенцев в случае его гибели при прохождении военной службы или смерти в результате увечья.

Ко второму чтению в список добавлены военнослужащие, которые будут призваны инвалидами I группы при выполнении задач в ходе проведения специальной военной операции. Также будут прекращены кредитные обязательства членов семьи этой категории лиц.