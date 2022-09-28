Владимирская область, 28 сентября, 2022, 16:19 — ИА Регнум. Два человека погибли 28 сентября в результате пожара в частном доме в деревне Лизуново Владимирской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС.

Николай Хижняк ИА REGNUM Пожар

На улице Мусатова сгорел двухэтажный жилой дом с мансардой. Пожарные обстояли соседние строения, однако в ходе ликвидации огня были обнаружены тела двух мужчин 1977 и 1975 годов рождения. Один из них являлся хозяином дома. По предварительной версии, пожар возник из-за неосторожного пользование газовой плитой, которой обогревались погибшие.

По факту гибели мужчин следователи регионального СУ СК начали проверку.