Донецк, , 16:18 — REGNUM Бойцы добровольческого отряда «Тигр», в состав которого вошли казаки Уссурийского войскового казачьего общества, в ходе контрнаступления на Донецком направлении подбили танк ВСУ. Об этом 28 сентября сообщил командир отряда.

Казачий отряд «Кубань» Vsko.ru

«Дух казаков не сломить! Мы сегодня в активной обороне. Стараемся выдавливать нацистов всеми силами, освобождая метр за метром многострадальной земли», — сказал командир отряда «Тигр».

За сутки в отряде «Тигр» потерь личного состава и техники нет.

Сегодня бойцы «Тигра» укрепляют свои позиции. По линии Министерства обороны РФ для усиления прибыла бронегруппа. Личный состав отряда пополнили 73 казака Уссурийского войскового казачьего общества.