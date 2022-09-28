Москва, , 16:18 — REGNUM Госдума приняла во втором чтении поправки, по которым члены семей участников специальной военной операции смогут рассчитывать на отсрочки по кредитам, передает корреспондент ИА REGNUM 28 сентября.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В тексте законопроекта к первому чтению речь шла только об иждивенцах мобилизованных граждан и контрактников. Среди них были указаны несовершеннолетние члены семьи, члены семьи, которые являются инвалидами I или II группы и лица, находящихся под попечительством военнослужащих.

Поправками ко второму чтению в качестве заемщиков указываются члены их семей.

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