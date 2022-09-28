Москва, 28 сентября, 2022, 16:18 — ИА Регнум. Госдума приняла во втором чтении поправки, по которым члены семей участников специальной военной операции смогут рассчитывать на отсрочки по кредитам, передает корреспондент ИА REGNUM 28 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

В тексте законопроекта к первому чтению речь шла только об иждивенцах мобилизованных граждан и контрактников. Среди них были указаны несовершеннолетние члены семьи, члены семьи, которые являются инвалидами I или II группы, и лица, находящихся под попечительством военнослужащих.

Поправками ко второму чтению в качестве заемщиков указываются члены их семей.