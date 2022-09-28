Москва, 28 сентября, 2022, 16:17 — ИА Регнум. Госдума приняла во втором чтении поправки в законопроект о кредитных каникулах для мобилизованных граждан, расширив его действие на служащих в Вооруженных Силах РФ по контракту, находящихся на службе в Росгвардии и воинских формированиях и органах МЧС, ФСБ, СВР, военных следственных органах и органах военной прокуратуры, передает корреспондент ИА REGNUM 28 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

Нововведение распространяется при условии участия указанных лиц в специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и б. УССР.

Льготный период может продлиться на период нахождения заемщика в больницах, госпиталях и в стационере других медицинских организаций на лечении увечий или заболеваний, полученных при выполнении задач в ходе проведения СВО.

Напомним, при рассмотрении в первом чтении предлагалось провести кредитную амнистию для всех участников спецоперации, однако, эту идею не поддержал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков (СРЗП).

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