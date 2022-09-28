Москва, 28 сентября, 2022, 16:17 — ИА Регнум. Энергетический кризис и угроза рецессии мировой экономики затмевает те выгоды, которые дает экономике Китая дешевеющий юань. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 сентября заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.

Юань

«Скорейшей реализации позитивных эффектов девальвации юаня на национальную экономику КНР ожидать не приходится, — констатировала она. — Такие позитивные стороны обесценивания валюты, как экспортная конкурентоспособность, улучшение сальдо торгового баланса и влияние обменного курса на бюджетные и корпоративные доходы, затмеваются разрастающимся энергетическим кризисом и угрозой рецессии мировой экономики».

В свою очередь, профессор департамента отраслевых рынков факультета экономики и бизнеса финансового университета при правительстве РФ Иван Петров заявил, что власти Китая планируют стимулировать экономический рост за счет перераспределения финансовых средств на реализацию крупных инфраструктурных проектов в сфере оптимизации энергообеспечения и бесперебойной логистики.

«Для Китая важно стимулировать внутренний спрос, то есть заставить работать внутренние факторы роста. Здесь значительная роль отводится государственным реформам и мерам поддержки бизнеса, возможно применение методов государственно-частного партнерства в целях активизации возможностей частного бизнеса», — полагает Петров.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что развивающиеся государства, у которых торговля с КНР превалирует в структуре торгового баланса, могут начать также девальвировать свои валюты.