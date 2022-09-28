Джакарта, , 16:16 — REGNUM Министерство здравоохранения Индонезии выяснило, что по меньшей мере 61,27% населения страны в возрасте трех лет и старше употребляют сладкие напитки более одного раза в день, сообщает CNN Indonesia.

Сладкие напитки Xaluan.com

Тогда 30,2% людей потребляют сладкие напитки 1-6 раз в неделю, а 8,5% людей потребляют сладкие напитки менее трех раз в месяц.

Министерство здравоохранения предупредило, что чрезмерное потребление сахара, будь то в продуктах питания или напитках, приводит к высокому риску возникновения проблем со здоровьем.

По данным министерства здравоохранения, 28,7% жителей потребляют сахар, соль и жиры, превышающие рекомендуемый предел.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Бали Вайан Костер заявил, что мусорная свалка в городе Денпасар будет закрыта из-за саммита G20.

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